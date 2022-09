Meghan Markle "minaccia" la regina? L'intervista che preoccupa i reali: «Potrebbe rivelare alcuni segreti»

Meghan Markle fa tremare Buckingham Palace. La duchessa di Sussex moglie del principe Harry, ormai lontana dagli affari della Royal Family, tiene in ansia la regina Elisabetta. Secondo l'esperto del Daily Mail Richard Eden, dopo l'intervista a "The Cut", nella quale non ha risparmiato frecciate al veleno alla Corona, potrebbero essere in arrivo nuove rivelazioni che metterebbero in difficoltà sua Maestà: «Ha fatto una serie di accenni molto poco sottili, facendo intendere che potrebbe dire molto di più in futuro. Sembrava chiaro che fossero minacce», ha detto l'esperto.

Meghan Markle, nel podcast di Spotify l'attacco nascosto alla regina Elisabetta sul «trattamento ingiusto»: cosa ha detto

L'intervista a The Cut

«Mi ha dato questa impressione: "Posso dire queste cose, ho scelto di non farlo".», continua l'esperto. L'intervista a The Cut è arrivata mentre il duca e la duchessa si preparano a tornare nel Regno Unito per eventi di beneficenza. Meghan Markle ha parlato più apertamente del rapporto difficile con la Royal Family. «Io e Harry siamo felici lontani dal Regno Unito, la nostra sola esistenza ha sconvolto le gerarchie», ha detto. E ancora: «Riappacificarmi con la casa reale? Devo ancora guarire, il perdono richiede molto impegno». Poi un commento sulla sua vita a corte: «Surreale e agrodolce: niente di tutto questo doveva andare così».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Settembre 2022, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA