Meghan Markle, commovente messaggio di addio: cosa ha scritto per l'ultima volta sul suo blog

Entrare nella famiglia reale britannica comporta una serie di scelte e rinunce, alcune dolorose e altre che riguardano il proprio stile di vita. Lo sa bene Meghan Markle che, per diventare prima fidanzata ufficiale e poi moglie del principe Harry, nel 2017 ha disattivato il suo blog personale, "The Tig", in cui scriveva di tutto: dal cibo ai viaggi alla moda e persino di politica.

Meghan Markle, il diario personale

Il sito era una sorta di diario personale per Meghan, che insieme al blog ha chiuso un altro capitolo della sua vita, quello di attrice a Hollywood.

Prima di chiuderlo definitivamente, Meghan ha pensato di salutare i suoi lettori con un commovente messaggio di addio: «Continua a ridere e ad assumerti dei rischi, e continua a essere 'il cambiamento che desideri vedere nel mondo.' Soprattutto, non dimenticare mai il tuo valore - come ti ho ripetuto più volte: tu, mio ​​dolce amico, sei abbastanza. Grazie di tutto».

