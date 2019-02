Meghan Markle, visita in Marocco: "Spendacciona" e con un tatuaggio vistoso

Ultimo aggiornamento: 16:10

Manca poco al parto ee il marito Henry sono inSi tratta dell'ultimo viaggio prima della nascita dell'erede e anche in questa occasione non sono mancate le polemiche. Lacontinua a essere "bollata" come spendacciona e ribelle. Molti sarebbero stati i gesti contro il protocollo reale, a partire da un tatuaggio molto evidente.Dopo il babyshower acostato mezzo milione di dollari, l'ex attrice americana si è mostrata indossando abiti molto costosi e griffati. È scesa dall'aereo con un abito rosso firmato Valentino e per l'incontro con l'ambasciatore britannico ha scelto un kaftano molto prezioso. Meghan non ha rinunciato nemmeno al, usanza tipica del posto, e ha esibito un disegno di notevoli dimensioni sulla mano e sull'avambraccio. Anche Kate Middlton lo aveva fatto, ma aveva scelto un segno meno vistoso. L'usanza sarebbe di buon augurio prima del parto.L’agenda della coppia, in visita in Marocco, è cominciata oggi nella città di Asni, sulla catena montuosa dell’Atlante, per un evento sull’istruzione delle bambine nelle comunità rurali. Poi Harry e Meghan Markle si sposteranno a Rabat per incontri con diplomatici, donne influenti, giovani imprenditori e atleti disabili. La coppia vedrà anche il re Mohammed VI.