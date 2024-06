«Meghan Markle è in crisi, non trova personale per il suo brand. È molto esigente e non vuole ascoltare i consigli degli altri»

di Redazione Web

Meghan Markle torna a far chiacchierare i tabloid della Gran Bretagna. Non per il suo matrimonio con il principe Harry (39 anni) o i suoi rapporti con la corona inglese, bensì per il suo brand. In primavera, la duchessa di Sussex (42 anni) ha inaugurato il suo marchio di marmellate biologiche, American Riviera Orchard, con il quale condivide anche vita quotidiana, ricette di cucina, consigli su come decorare le tavole e libri culinari da seguire se si vuole fare una buona figura con gli ospiti. Ma il brand, dopo quasi tre mesi, non sembrerebbe decollare e la causa sarebbe l'assenza di personale.

«Non riesce a trovare personale»

Per il momento, Meghan Markle con il suo nuovo brand ha prodotto e consegnato soltanto 50 vasetti di marmellata fatta in casa a diverse celebrità. E, dopo il gesto, c'è stato un brutto arresto nella creazione di contenuti. Secondo l'autore ed esperto reale Tom Quinn, la moglie del principe Harry sembrerebbe essere in difficoltà nella ricerca di collaboratori.

«Meghan Markle è in crisi - ha dichiarato Quinn al Mirror - è molto esigente e non accetta di lavorare con chiunque.

Un «brutto carattere», quello dell'ex star di Suits, che sembrerebbe aver dimostrato anche nel suo soggiorno in Gran Bretagna. «Uno dei grandi problemi di Meghan è che quando viveva a Kensington Palace pretendeva che la servitù obbedisse a tutti i suoi ordini - ha concluso l'esperto reale - non ha mai avuto l'abitudine di chiedere al personale se gli fosse dispiaciuto ordinare una pizza, chiamare un autista od organizzare un pranzo».

