Meghan Markle a Malta alla ricerca delle sue origini: cosa ha scoperto sulla sua famiglia

Meghan Markle è da poco tornata a Montecito, in California, dopo il suo viaggio in Nigeria insieme al principe Harry. I Duchi di Sussex si sono recati nel Paese africano per promuovere alcuni progetti legati alla loro associazione benefica Archewell e sono stati accolti come dei veri e propri reali, anche se erano in visita in modo non ufficiale. Proprio questo avrebbe fatto storcere il naso a re Carlo III e al principe William che si sarebbero sentiti scavalcati e anche presi in giro dai due.

Nonostante i rapporti molto travagliati con la Royal Family, Meghan è cresciuta con il valore della famiglia e, per questo, qualche tempo fa ha deciso di volare a Malta per scoprire chi erano i suoi antenati.

Ecco che cos'ha raccontato.

Le origini di Meghan Markle

Meghan Markle, durante il suo soggiorno in Nigeria, si è confrontata più volte con gli abitanti del luogo ai quali, molto orgogliosamente, ha parlato e raccontato delle sue origini africane (la mamma Doria Ragland discenderebbe da uno schiavo nelle piantagioni di cotone americane). Meghan ha spiegato che nel 2015, quando doveva ancora incontrare il principe Harry, andò a Malta per realizzare un servizio fotografico per Elle Magazine ma era ben consapevole che nell'arcipelago avevano vissuto alcuni antenati di suo padre, Thomas Wayne Markle. «Durante quel viaggio, uno dei miei obiettivi era quello di scoprire qualcosa in più sulla mia famiglia.

Meghan Markle ha più volte parlato delle sue origini miste: lei è cittadina statunitense, mamma Doria Ragland è afroamericana, mentre, papà Thomas Markle - come riporta il Daily Mail - dovrebbe avere discendenze olandesi e irlandesi. Sempre secondo il tabloid inglese, nel suo viaggio a Malta, Meghan scoprì che la sua trisavola di nome Mary Bird aveva vissuto proprio lì, ed era figlia di Thomas Bird, ufficiale del 12esimo reggimento che visse nell'arcipelago con la moglie irlandese. Meghan, invece, rivelò nel suo podcast Archetypes, di avere scoperto tramite un test del DNA di essere nigeriana per il 43%.

Le testimonianze

Quando Meghan Markle intraprese il suo viaggio a Malta, alloggiò a Casa Ellul, un hotel di lusso e sempre il Daily Mail ha intervistato Matthew Ellul, co-fondatore della struttura che ha detto: «La ricordo come una donna molto estroversa e gentile, interessata al buon cibo e al buon vino». Kurt Arrigo, fotografo incaricato da Malta Tourism Authority per immortalare Meghan durante la visita nel Paese ha aggiunto: «Fu un periodo molto piacevole. Fu molto facile lavorare con lei perché aveva fatto la modella e diversi servizi fotografici. Sapeva come posare e come mostrarsi all’obiettivo fotografico».

