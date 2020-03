Meghan Markle, la scelta del look per la festa della donna

Meghan Markle ha partecipato al suo ultimo evento da "solista" in versione ufficiale per la casa reale. Da sempre simbolo di femminismo e di supporto alle donne, la duchessa di Sussex ha visitato la Robert Clack Upper School a Dagenham, dopo il suo temporaneo rientro dal Canada insieme a Harry ma senza il piccolo Archie.

Meghan ha scelto gli abiti per sottolineare e celebrare il fatto che si trattava di un evento legato alla Giornata internazionale della donna, anche se si è svolto due giorni prima della data ufficiale. Meghan indossava la giacca sfrangiata con cintura di Me + Em che porta tutti i tratti distintivi del processo di design ossessivo di Hornby con le sue ampie tasche e la forma adattabile: la duchessa indossava la sua senza la cintura per un effetto più boxer. La borsa di Rejina Pyo. La Duchessa del Sussex si è concentrata su una delle categorie di prodotti più popolari di Pyo per la sua visita alla scuola di Dagenham, portando la borsa "Nane".

Meghan ama le etichette di scarpe firmate come Manolo Blahnik, Aquazzura e Jimmy Choo ma per la Giornata internazionale della donna, ha scelto di supportare una designer di calzature femminile meno affermata. La libanese Jennifer Chamandi Boghossian che ha lasciato la sua carriera come senior banker presso Merrill Lynch per iniziare il suo marchio dopo aver trascorso anni nel settore commerciale, sviluppando forti opinioni su ciò che rende un ottimo paio di tacchi.

