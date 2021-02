Meghan Markle , l'indiscrezione: «Vuole scrivere un libro sulla royal family e inchiodare la regina». Secondo alcune indiscrezioni riportate da Vanity Fair, la duchessa di Sussex vorrebbe scrivere un memoriale su gli anni a corte, svelando inediti retroscena. Un modo, forse, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa dopo la Megxit.

La notizia ancora non sarebbe confermata, né sarebbe nota l'eventuale casa editrice che pubblicherebbe il libro. Secondo il Daily Mail, Meghan Markle starebbe valutando «parecchi contatti e offerte redditizie» da «numerose case editrici». Ma non è dato sapere se abbia già iniziato a scriverlo. La passione di Meghan per la scrittura non è nuova. Prima del matrimonio con Harry, la duchessa si dedicò alla scrittura del blog “The Tig”.

Cosa accadrà nel caso Meghan Markle portasse a termine la sua opera? Solo ieri, la regina Elisabetta è stata toccata da uno scandalo. Secondo un'inchiesta pubblicata dal Guardian, la sovrana avrebbe fatto pressioni sul governo per modificare una bozza di legge del 1973. Obiettivo? Nascondere la reale entità del suo patrimonio. Il tema della fortuna privata è da sempre considerato dalla royal family «imbarazzante» nei confronti dei sudditi. Per questo sua maestà sarebbe corsa ai ripari.

I giornalisti David Pegg e Rob Evans avrebbero scoperto negli Archivi nazionali alcuni atti scottanti. Secondo i documenti, l’avvocato privato della regina Matthew Farrer avrebbe esercitato delle pressioni sui ministri per modificare una proposta di legge sulla trasparenza delle partecipazioni societarie.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 22:09

