Meghan Markle, la regina Elisabetta convoca una riunione di famiglia urgente per neutralizzarla

Meghan Markle rappresenta un problema e le sue recenti dichiarazioni sono finite sul tavolo della Regina Elisabetta. Secondo un retroscena fuoriuscito dai corridoi reali la sovrana avrebbe convocato una riunione di famiglia urgente per superare la Megxit e neutralizzare la moglie del principe Harry.

Meghan Markle, la decisione della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta sta trascorrendo come ogni estate le vacanze a Balmoral in Scozia. Sono le prime senza il consorte, il principe Filippo, e ha deciso di circondarsi dei parenti più stretti convocando una riunione urgente. Ci sono William e Kate Middleton e ovviamente Carlo e Camilla. Non solo un ritrovo familiare, ma anche un'occasione per escogitare una strategia in caso la coppia che vive in America facesse altre dichiarazioni scandalose.

Meghan Markle, il problema e gli scandali

Le recenti dichiarazioni rilasciate dal nipote e da sua moglie avrebbero turbato la regina. Soprattutto le accuse di razzismo legate al piccolo Archie. Ci sono tuttavia altri scandali che impensieriscono la ultranovantenne. Il terzogenito Andrea è al centro del chiacchiericcio per via dei legami con Epstein.

