Meghan Markle, la duchessa di Sussex usa il suo titolo per scopi politici: «È imbarazzante»

Non si placa la bufera che travolge Meghan Markle da tempo ormai. Secondo l'esperta di Royal, l'opinionista Daniela Elser, sembra che Meghan Markle voglia emergere in tutti i modi, oscurando la figura della longeva Regina Elisabetta. Nella sua rubrica su News.com.au, Elser sottolinea come dopo che Meghan e Harry hanno abbandonato la famiglia reale, la duchessa «sta rendendo le cose imbarazzanti per la Regina usando il suo titolo di duchessa del Sussex, anche per emergere in politica».

«Perché mettere in pericolo la cosa più vendibile per la coppia? - continua la Elser -. Per prima cosa, la fa sembrare un'ipocrita. Lei e Harry non volevano rimanere parte della scuderia reale, ma sono felici di continuare a usare gli ornamenti forniti quando servono per i suoi scopi? Bene». E infine: «Così facendo sta spingendo la Regina in un angolo ancora più grande».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Novembre 2021, 12:32

