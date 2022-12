Meghan Markle e Kate Middleton, spalle scoperte come Lady Diana: il nuovo «vestito della vendetta»?

di Angela Casano

Prima Kate Middleton e ora Meghan Markle. A pochi giorni di distanza l'una dall'altra, le due cognate, hanno indossato, per due importanti eventi pubblici che le hanno viste protagoniste, due abiti con le spalle completamente scoperte, che in molti hanno associato al «revenge dress», il celebre vestito della vendetta che Lady Diana ha indossato per vendicarsi del marito Carlo.

«Il vestito dello scandalo», è passato così alla storia il dark dress che ha indossato la principessa del Galles Lady Diana Spencer nel giugno del 1994, durante un party organizzato dalla rivista Vanity Fair alla Serpentine Gallery di Londra, dopo la sua separazione dall'allora principe ereditario Carlo, principe del Galles, oggi re Carlo III del Regno Unito.

Non è un caso, che Kate e Meghan abbiano adottato lo stesso stile nei due eventi che le hanno viste protagoniste: la principessa del Galles per il royal tour a Boston e Meghan Markle, in occasione della premiere della miniserie che uscirà sulla piattaforma Netflix l'8 settembre, a New York.

Kate per la consegna dei premi Earthshot per l'ambiente ha optato per un abito verde in linea con il tema ecologico della serata, mentre Meghan ha indossato un abito aderente totalmente bianco. Differenti colori, ma lo stile rimane quello di Lady Diana: spacco vertiginoso tra le gambe che ha reso la principessa e la duchessa due vere ereditarie dello stile dell'iconica principessa di Galles e del suo «vestito della vendetta».

