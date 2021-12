Meghan Markle, spunta il retroscena: «Kate Middleton in lacrime per colpa sua»

di Silvia Natella

Spunta un retroscena nel rapporto tra Meghan Markle e Kate Middleton. Secondo quanto dichiarato dall'esperta reale Kirstie Allsopp al Telegraph, la duchessa di Cambridge e la duchessa di Sussex hanno sempre avuto un rapporto difficile e la moglie di William è stata ridotta in lacrime dalla cognata.

Meghan Markle e Kate Middleton, il retroscena

Secondo i tabloid, Kate Middleton sarebbe scoppiata a piangere dopo un litigio verbalmente piuttosto violento che risale al 2018, solo pochi giorni prima delle nozze di Meghan con il principe Harry. Durante la ormai celebre intervista rilasciata a Oprah Winfrey è stato detto il contrario, mentre adesso c'è una nuova versione.

Secondo le ultime indiscrezioni a piangere non fu l'ex attrice, ma la consorte del principe William. Un episodio immediatamente successivo alle voci sugli atti di bullismo di Meghan nei confonti dello staff. «Kate si arrabbia molto difficilmente ed è di solito molto pacata, ma quando ha scoperto che Meghan non si stava comportando bene con il personale di Kensington Palace si è arrabbiata molto con lei. Dopo il fatto, Kate ha capito di aver esagerato e ha deciso di portare dei fiori a Meghan per cercare di aggiustare le cose, ma non ci è riuscita», ha dichiarato Allsopp.

