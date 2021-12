Meghan Markle, l'indiscrezione: «Cammini separati nel 2022»

Piovono indiscrezioni su Meghan Markle e il principe Harry. Secondo il Sun ci sarebbe una sorta di separazione in vista perché vorrebbero intraprendere percorsi differenti. A lanciare la 'bomba' ci ha pensato l'esperto di famiglia reale Neil Sean, che sul suo canale YouTube ha annunciato: «Sembra che nel 2022 potrebbero essere indirizzati a una scissione».

Meghan Markle ed Harry, cammini separati

I due vorrebbero essere più autonomi l'uno rispetto all'altra. E dopo il distacco dalla Famiglia Reale adesso potrebbero prendere cammini diversi sia per ragioni economiche sia per motivi politici. Neil Sean ha rivelato che «i loro dipendenti hanno detto: Guarda, funzionerebbe meglio se foste indipendenti l’uno dall’altro. Come sappiamo, Meghan Markle vuole diventare una sorta di figura politica di rilievo».

Un consiglio che potrebbero accettare in pieno nell'anno che sta per arrivare. Inoltre, è risaputa la voglia dell'ex attrice di entrare in politica. I duchi di Sussex sono tra le persone più influenti del pianeta secondo il Time e vogliono sfruttare questa popolarità per i rispettivi progetti, che d'ora in poi potrebbero viaggiare su binari diversi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Dicembre 2021, 20:32

