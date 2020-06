«Meghan Markle è incinta, ma non l'ha detto alla regina». Sgarbo a sua maestà? Arriva l'indiscrezione

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».Come riporta il magazine New Idea, la duchessa di Sussex sarebbe in attesa del secondo figlio, ma avrebbe scelto di non dirlo subito alla regina Elisabetta come richiederebbe il protocollo.A parlare, è un amico di Meghan Markle (che ha chiesto di rimanere anonimo): «».La prima a saperlo, sarà mamma Doria Ragland, ma «». Poi sarà volta degli amici più fidati e, solo in un secondo tempo, sarà rilasciato un comunicato da inviare alla casa reale inglese. Il magazine che ha lanciato l'indiscrezione ha interpellato sulla questione anche Philip Dampier, biografo di Corte, il quale ha affermato: «».