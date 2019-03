Meghan Markle e Kate Middleton: ecco come hanno vissuto diversamente le gravidanze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Modi diversi di vivere la gravidanza perLe due duchesse hanno vissuto in modo molto diversocome dimostrano anche gli atteggiamenti tenuti in pubblico. A breve Meghan dovrebbe partorire il suo primogenito e in queste settimane di attesa si fanno un po' di bilanci.Secondo l’esperta di linguaggio del corpo Judi James, come riporta Vanity Fair, la duchessa del Sussex sarà «una mamma entusiasta ed eccentrica». A far trapelare questo aspetto è il fatto che la Markle ha accarezzato in continuazione il suo pancione in questi mesi di gravidanza, spesso in pubblico è stata immortalata mentre tiene con la mano la pancia, cosa che, ad esempio, Kate non ha fatto nel corso delle sue tre gravidanze. Un'altra differenza è nelle espressioni del viso: Meghan tradisce una forte emozione, mentre Kate, in attesa di Louise è sembrata molto calma.Va detto che a 37 anni la duchessa di Cambridge ha avuto il suo terzo figlio e ha dalla sua parte l'esperienza di mamma mentre per la duchessa del Sussex è la prima gravidanza. Kate, inoltre, non ha certo mai nascosto il suo pancione, ma ha sempre evitato di mostrarlo in abiti aderenti, mantenendo sempre il suo atteggiamento professionale e in linea con il protocollo. Meghan ha esibito di più la sua pancia, in modo orgoglioso e con il sorriso, forse allo scopo di creare una maggiore empatia con il pubblico.