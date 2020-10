Meghan Markle e Harry costruiscono "un mondo migliore": la diretta sui rischi della dipendenza da social media

Il Duca e la Duchessa di Sussex continuano la loro campagna per migliorare il mondo digitale, questa volta con una conversazione virtuale in collaborazione con TIME100 sui danni della dipendenda da internet e social media. La chat specifica di Meghan Markle e del principe Harry si intitola "Engineering a Better World" ("Progettando un mondo migliore") e riunirà esperti, sostenitori, creatori online e giornalisti di alto profilo per discutere la ricerca di un "mondo digitale più compassionevole, sicuro e affidabile".

Tra i partecipanti è stato confermato il cofondatore di Reddit Alexis Ohanian, il CEO di Rappler ed editore esecutivo Maria Ressa, il presidente e cofondatore del Center for Humane Technology Tristan Harris, l'attivista e fondatrice della The Loveland Foundation Rachel Cargle, l'autrice e co-direttrice dell'UCLA Center for Critical Internet Inquiry Safiya U e i conduttori del podcast Teenager Therapy.

Sia Harry che Meghan dovrebbero fare osservazioni di apertura e chiusura all'inizio e alla fine della conversazione virtuale, oltre a condurre alcune delle discussioni che avranno luogo.

«Il Duca e la Duchessa di Sussex, entrambi ex alunni di TIME100, sono tra le voci più influenti al mondo», ha dichiarato Dan Macsai, direttore esecutivo di TIME e direttore editoriale di TIME100, in una dichiarazione. «Non vediamo l'ora di lavorare con loro per elevare le voci essenziali ed evidenziare soluzioni reali ad alcune delle questioni più urgenti del nostro tempo».

Il discorso dei Sussex segue l'apparizione della coppia reale nel recente speciale televisivo TIME100 , durante il quale hanno parlato dell'importanza del voto nelle elezioni presidenziali di quest'anno. La loro "conversazione virtuale" è prevista per martedì prossimo, 20 ottobre, attraverso le piattaforme social di TIME e online su Time.com . L'evento è gratuito e aperto a tutti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Ottobre 2020, 10:25

