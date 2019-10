Il principe William furioso con Meghan Markle e Harry: «Sono molto preoccupato...». Ecco cosa sta succedendo

Martedì 22 Ottobre 2019, 22:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La frattura tra i duchi di Cambridge e i duchi di Sussex sembrerebbe sempre più pronfonda. E stavolta al marito di Kate Middleton non sarebbe affatto piaciuto un gesto del fratello e della cognata.Si tratta di alcune dichiarazioni che Meghan Markle e Harry hanno fatto nel documentario​. Ecco le parole di: «Ma ci sarò sempre per lui, come so che lui ci sarà sempre per me. Non ci vediamo più tanto come un tempo perché siamo molto impegnati, ma lo amo molto».E proprio queste dichiarazioni, non sarebbero piaciute al. Secondo una fonte vicina alla royal family, il principe sarebbe «» per Meghan Markle e Harry, perché si sarebbero esposti troppo. «», avrebbe detto William, augurandosi che «».Insomma,Tempesta in vista a casa Windsor? Staremo a vedere.