Harry e Meghan genitori bis: è nata Lilibet Diana, il nome in omaggio alla regina Elisabetta e a Lady D

Il principe Harry e Meghan Markle genitori bis. È nata Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, detta Lili, la seconda figlia dei duchi di Sussex dopo il primogenito Archie.

La secondogenita di Harry e Meghan è nata in una clinica della California due giorni fa, ma la notizia è stata resa nota solo oggi pomeriggio. La piccola Lilibet, come primo nome ha il soprannome della bisnonna, la regina Elisabetta, e come secondo nome avrà quello della nonna, Lady Diana, e alla nascita pesava poco meno di 3,5 chilogrammi. Sia la bambina che la mamma stanno bene e sono già tornate a casa, dopo aver lasciato il Santa Barbara Cottage Hospital, come riporta il Mirror.

A dare la lieta notizia è stata una portavoce di Meghan Markle. Per la duchessa di Sussex, finalmente, un po' di felicità, dopo il dolore vissuto sia per gli scontri con i parenti del marito, sia per l'aborto spontaneo che aveva dovuto affrontare nell'estate dell'anno scorso.

Undicesima bisnipote della Regina, ottava in linea di successione al trono, Lilibet «Lili» Diana Mountbatten-Windsor porterà quindi come nome il soprannome con cui i familiari chiamavano Elisabetta che da piccola non sapeva pronunciare il suo nome.

«Il 4 giugno siamo stati benedetti dall'arrivo di nostra figlia Lili - hanno scritto ancora Harry e Meghan sul loro sito Archewell - è molto più di quello che siamo mai immaginati, e siamo grati per l'amore e le preghiere che abbiamo ricevuto da tutto il mondo».

La famiglia reale britannica si dice «felice» per la nascita della figlia di Harry e Meghan, Lilibet Diana. Lo fa sapere Buckingham Palace.

«Congratulazioni al Duca e alla Duchessa del Sussex per la nascita della loro figlia». Il premier britannico Boris Johnson ha inviato così su Twitter le sue felicitazioni a Harry e Meghan per la nascita della loro secondogenita.

