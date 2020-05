di Silvia Natella

Meghan Markle

il principe Harry

Volevano essere liberi e indipendenti, ma ad alcune spese ci pensa ancora, o meglio. Attualmentesembra essere più una fuga dai doveri e dalle responsabilità e non una dichiarazione di indipendenza con conseguente rinuncia ai privilegi. Quando la coppia ha annunciato al mondo che avrebbe traslocato non ha preso in considerazione l'ipotesi di rimborsare i costosi lavori alla residenza diavrebbe fatto male i conti e richiesto la ristrutturazione con un pessimo tempismo. Ilè pesato inutilmente sulle casse delloche paga affinché i membri senior dellaassolvano ai loro compiti di rappresentanza. Se questo accordo viene meno i diretti interessati devono restituire il denaro speso per i lavori e provvedere di tasca propria alla manutenzione della residenza ufficialese ancora la vogliono. E sebbene Meghan ed Harry non sembrino persone in difficoltà economiche, mantenerli non è facilissimo.Ilè venuto in loro soccorso pagandogli la sicurezza da quattro milioni di dollari l'anno. Questo potrebbe consentire a Meghan ed Harry di iniziare a pagare a rate i lavori a Frogmore, ma fa storcere il naso ai contribuenti. Carlo ha devoluto al figlio e alil suo(2,6 milioni l'anno) e parte dei contributi che gli versa il(28,7 milioni l'anno), ma sono sempre soldi dei sudditi. Denaro che tra l'altro potrà circolare solo lontano dalla Corona e dal Regno Unito.