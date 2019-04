Harry e Meghan, il figlio deve ancora nascere ma scatta già il toto-padrini: ecco chi sono i favoriti

Crisi tra Kate Middleton e William? Lei chiama gli avvocati e il Principe parte da solo​

Il primogenito dele dinascerà tra poco più di un mese, ma intanto tutto il Regno Unito (e non solo) si chiede chi saranno ile ladidel 'Royal Baby'. Nella patria dei bookmakers, non è assolutamente strano che anche ildiventi la possibilità di stabilire quote per scommettere. Anche se, secondo (quasi) tutti i principali esperti d'Oltremanica, c'è una certezza quasi assoluta:non saranno i padrini di battesimo del nascituro.Il 'toto-padrini' sta impazzando nelle ultime ore e diversi tabloid hanno riportato le quote fissate dai più importanti bookmakers britannici. Il nascituro, già ribattezzato 'Baby Sussex', molto probabilmente avrà un padrino e una madrina di battesimo 'vip', ma non necessariamente appartenenti alla famiglia reale. Il Daily Express, comunque, ha già escluso che William e Kate possano accompagnare il figlio di Harry e Meghan durante il primo sacrament o, non tanto per i freddi rapporti attuali, quanto per il fatto che il secondogenito di Carlo e Diana non abbia mai fatto da padrino di battesimo a nessuno dei tre nipotini. Secondo il Telegraph , invece, tra le maggiori indiziate, all'interno della famiglia reale britannica, ci sono invece due cugine di Harry: lao la. I difficili rapporti tra Meghan Markle e il resto della famiglia reale, però, fanno pensare che queste ipotesi siano comunque remote. Assai più probabile, quindi, che a fare dadeldisiano deimolto amici della coppia. L'ipotesi più suggestiva è senza dubbio quella di, ma non si escludono sorprese.Pochi giorni fa, il Daily Express aveva raccolto le quote più affidabili sulla singolare (ma non troppo) scommessa . La favorita, in questo senso, sembra essere, stilista canadese molto amica di Meghan. Attenzione, però, ad altri vip comunque ben quotati: l'attrice, collega e amica di, ma anche(che con Meghan ha recitato in Suits),, i già citati(amico d'infanzia di Harry) e addirittura l'ex presidente degli Stati Uniti,(anche se la quota è di 33 a 1).