Domenica 16 Giugno 2019, 12:49

Ilpuò finalmente festeggiare la Festa del papà non solo da figlio, ma anche da genitore. Il 16 giugno, infatti, nel Regno Unito si celebra la ricorrenza che in Italia cade come da tradizione il 19 marzo, giorno di San Giuseppe. Un giorno unico per Harry, che grazie a Meghan Markle è diventato papà di Archie lo scorso 6 maggio.In molti hanno creduto che i duchi del Sussex avessero voluto fare gli auguri per la Festa del papà con una nuova foto del piccolo Archie avvolto in una copertina verde acqua: l'immagine è stata condivisa online da un account Twitter, SussexRoyal19, che ha scritto: "Il Duca e la Duchessa del Sussex sperano che tutti apprezzino questa nuova foto di Archie tanto quanto loro". L'account si descrive come "L'account Twitter ufficiale del Duca e della Duchessa di Sussex" e ha più di 13.000 seguaci. Tuttavia, non è difficile individuare la provenienza di quella foto: la a fotografia è stata condivisa due settimane prima sulla pagina Instagram di una istruttrice di fitness tedesca, Bella Kraus. La donna, che di recente ha dato alla luce Maddox Nino, è rimasta scioccata quando il Sun Online le ha dato la notizia che il suo bambino era stato usato per la fake foto.Il palazzo non ha rilasciato dichiarazioni, tuttavia è noto che tutte le immagini ufficiali vengono pubblicate attraverso gli account dei social media ufficiali, e quello che ha diffuso la foto non lo è: il Duca e la Duchessa di Sussex hanno un loro account Instagram, ma non hanno Twitter.