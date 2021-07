Meghan Markle, guai in vista: la partecipazione imbarazzante al Grande Fratello Vip

Nuovo imbarazzo a Corte e guai in vista per Meghan Markle. Questa volta a causa del Grande Fratello Vip Australia. Al reality prenderà parte il fratellastro Thomas, 55 anni. La famiglia della moglie di Harry ha sempre rappresentato una fonte di imbarazzo per la regina Elisabetta. I rapporti tra la duchessa di Sussex e il padre non sono idilliaci e anche ti fratellastri non riescono a parlarle.

Meghan Markle, imbarazzo per colpa del Grande Fratello

I media hanno raccolto decine di interviste al padre e ai fratellastri con commenti poco lusinghieri nei suoi confronti. È stata dipinta come una persona pronta a tutto pur di arrivare e molto calcolatrice. In alcuni casi si è arrivati persino in tribunale. Nel corso della sua partecipazione al reality il fratello Thomas potrebbe rivelare qualcosa di troppo.

Secondo alcune indiscrezioni di alcuni media britannici l'uomo sarebbe stato avvistato all'aeroporto di Sydney aggirando il blocco per l'emergenza Covid grazie a un permesso speciale. Thomas Markle dovrebbe prendere il posto di Katie Hopkins, che di recente ha abbandonato il reality. Lo conferma il settimanale australiano New Idea. Meghan e Thomas hanno convissuto quando Meghan era bambina, insieme alla sorella Samantha e alla madre di lei Doria. Nel 2017 Thomas è stato arrestato e poi rilasciato con l'accusa di aver minacciato la sua compagna con una pistola ed è salito alle cronache per aver raccomandato a Harry di non sposare la sorella. «Falsa, superficiale e presuntuosa», gli aggettivi che le ha rivolto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Luglio 2021, 21:59

