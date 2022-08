Royal family, i gioielli da oltre 400mila sterline che Meghan Markle potrebbe trasmettere a Lilibet

Dalle collane alle tiare, dagli anelli agli orecchini. Sono molti i cimeli storici che la prossima generazione di reali erediterà da genitori e nonni. Accanto alla Spencer Tiara che con tutta probabilità verrà trasmessa alla piccola Charlotte, anche Lilibet potrebbe ricevere un piccolo patrimonio in gioielli da parte della nonna Diana.

Royal family, i gioielli da 410.000 sterline che Meghan Markle potrebbe trasmettere a Lilibet

Gli esperti di gioielli del rivenditore britannico Steven Stone hanno dato un'occhiata alla splendida collezione di Meghan Markle per vedere quali gioielli probabilmente verranno trasmessi alla piccola. Secondo le loro scoperte, Lilibet potrebbe ereditare oltre 400.000 sterline di gioielli, tra cui alcuni pezzi un iconici di Lady D tra cui il braccialetto Cartier che Meghan ha indossato il giorno del suo matrimonio del valore di 150.000 sterline.

A questo pregevole monile si aggiunge l'Asprey Aquamarine dono della famiglia Spencer, oltre agli orecchini Cartier Stud in oro bianco e diamanti che Meghan ha indossato al proprio matrimonio e al battesimo di Archie.

«Dai diamanti secolari ai designer emergenti, Meghan Markle ha occhio per i gioielli – ha dichiarato l'esperto di diamanti Maxwell Stone –. Dagli orecchini Carter Stud che ha indossato al suo matrimonio e il battesimo di Archie, all'anello Asprey Aquamarine della principessa Diana, un gran numero dei suoi pezzi ha un legale sentimentale con Diana, che molto probabilmente Lilibet erediterà in futuro». Una piccola fortuna per la piccola Lilibet che forse non sarà mai principessa, ma che da grande farà certo invidia alle proprie coetanee.

