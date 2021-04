Meghan Markle, i funerali del principe Filippo 'battono' l'intervista a Oprah Winfrey: milioni di persone incollate alla tv

Ben 13 milioni di persone nel Regno Unito hanno visto il funerale del principe Filippo. L'intervista che Meghan Markle ha rilasciato a Oprah Winfrey è stata seguita da due milioni di telespettatori in meno. Le esequie del nonno di Harry e marito della regina Elisabetta, dunque, hanno "battuto" la famosa chiacchierata in cui la duchessa di Sussex accusava di razzismo la Famiglia Reale minando ulteriormente i rapporti tra il marito e i suoi parenti.

Leggi anche > Principe Filippo, Kate Middleton impeccabile: la collana che indossa nasconde un significato

Meghan Markle, i funerali di Filippo battono l'intervista a Oprah Winfrey

Come riporta il Telegraph, la cerimonia funebre al castello di Windsor - con entrambi i fratelli - ha attirato maggiore attenzione. Del resto la monarchia britannica è nota per le sue celebrazioni solenni. La diretta è stata vista da 11 milioni di persone sulla BBC, 2,1 milioni su ITV e circa 450.000 su Sky. Meno persone, invece, erano sintonizzate sul canale che trasmetteva la famosa intervista negli Stati Uniti.

Meghan Markle, il cordoglio per il principe Filippo

Sabato la nazione intera si è unita alla regina nel salutare il principe Filippo, suo compagno di una vita. In molti si sono commessi nel guardarla sola e curva. All'improvviso si sono accorti di quanto fosse invecchiata e triste. I funerali del Duca di Edimburgo si sono tenuti alla St. George's Chapel alla presenza di 30 persone a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19. I sudditi hanno potuto porgergli l'estremo saluto da casa guardando la cerimonia in tv o in rete.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Aprile 2021, 10:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA