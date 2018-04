Meghan Markle, la rabbia della sorella: «Invita al matrimonio sconosciuti ma non la famiglia»

Il fratello diha rivelato che il matrimonio tra la sorella e ilsta "distruggendo la famiglia". Thomas, 51 anni, ha dichiarato che l'attrice ha rinnegato le proprie origini rifiutandosi di invitare alle nozze i membri della propria famiglia.Thomas ha inoltre accusato la sorella di "dipingersi falsamente come Diana". Intervistato, l'uomo ha detto al Daily Mirror: "Ha chiaramente dimenticato le proprie radici. Sta distruggendo l'intera famiglia. A Meg piace dipingersi come un'umanitaria, una persona che ama la gente ed è caritatevole ma non è nulla di tutto ciò per i membri della propria famiglia. Sta recitando la più grande farsa della sua vita. È falsa. Ho sentito dire che vuole essere come Diana. Diana era adorata da tutti nel mondo, era amata per i motivi giusti. Questo è quello che Meghan vuole ma non penso che succederà. Lei non è autentica come Diana."