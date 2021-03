Meghan Markle, spuntano i nomi di tre membri della Famiglia Reale: «Ecco chi avrebbe detto la frase razzista»

Meghan Markle non ha fatto nessun nome durante l'intervista a Oprah Winfrey, ma ha lanciato accuse pesanti come macigni ai membri della Famiglia Reale. Chi ha detto la frase razzista sul piccolo Archie? Chi ha espresso preoccupazioni sul colore della pelle del bambino prima della sua nascita? E se il principe William si espone e nega tutte le accuse, c'è chi avanza le ipotesi sui presunti colpevoli. Si tratta di membri "senior". Alla Regina Elisabetta il compito di indagare e di appianare le divergenze.

Meghan Markle, chi ha detto la frase razzista

Durante la famosa intervista all'anchor-woman afroamericana, Meghan Markle ha fatto più volte riferimento a Lady Diana e alle parole rilasciate alla Bbc nel lontano 1995. Il desiderio di creare un'associazione tra le due vicende era palese, ma l'opinione pubblica è divisa. La principessa triste ha fatto i nomi, non aveva un marito innamorato e premuroso al suo fianco e voleva ottenere il divorzio. Meghan ed Harry hanno volontariamente fatto un passo indietro, salvo poi lanciare il sasso e nascondere la mano.

Meghan Markle, i presunti responsabili

In molti si stanno chiedendo chi temesse per il colore della pelle di Archie. Tre gli indiziati a Buckingham Palace; e come sempre bookmakers all'opera. A pronunciare la frase potrebbe essere stato il principe Carlo. Harry ha dichiarato di essere rimasto deluso dal padre e che l'erede al trono non risponde più alle sue telefonate. Potrebbero essere stati, tuttavia, anche gli altri figli della Regina: Anna ed Edoardo. Andrea, invece, sarebbe stato troppo preso dai suoi scandali per esprimersi in merito.

Meghan Markle, l'inchiesta della Regina

La regina, che sarebbe estranea ai fatti secondo i duchi di Sussex, ha commentato la vicenda con una nota ufficiale nei giorni scorsi: «Le questioni sollevate, soprattutto quelle riguardanti la razza sono allarmanti. Se alcuni ricordi possono differire, saranno comunque presi assolutamente sul serio e discussi in famiglia in maniera privata».

