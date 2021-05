Meghan Markle ed Harry, l'affronto del celebre museo: «"Sfrattati" dalle stanze reali»

Meghan Markle e il principe Harry si sono allontanati dalla Famiglia Reale per somigliare più a dei divi hollywoodiani, ma la Megxit ha avuto i suoi effetti anche nel celebre Museo delle Cere di Madame Tussauds a Londra. Le statue che rappresentano i duchi di Sussex sono state letteralmente "sfrattate" dalle stanze reali dove si trovavano dal 2018, subito dopo il matrimonio.

Meghan Markle e Harry 'sfrattati"

Riposte momentaneamente in cantina già da un anno, le statue sono state trasferite nella parte dedicata a Hollywood e sono pronte per essere ammirate in occasione della riapertura dopo la pandemia, domani 17 maggio. Dopo il matrimonio reale si trovavano nell'allestimento che riproduce Buckingham Palace accanto alla Regina Elisabetta. «Come due delle nostre figure più popolari e amate, rimarranno ovviamente una caratteristica importante al Madame Tussauds di Londra ma prima staremo a vedere cosa riserva il prossimo futuro per loro», aveva dichiarato il direttore generale, Steve Davies. Ora, più di un anno dopo, il museo ha annunciato di aver trovato una nuova collocazione: il set "Awards Party".

Meghan Markle e Harry a Hollywood

I duchi del Sussex in cera si intratterranno con Dame Helen Mirren, Brad Pitt, Nicole Kidman, Benedict Cumberbatch, Kim Kardashian e Kanye West. E non avranno gli stessi abiti del giorno del loro fidanzamento. Harry rimane in abito blu ma cambia cravatta, Meghan smette di indossare il vestitino verde smeraldo Parosh a favore del tubino azzurro - creato dalla sua amica Victoria Beckham - indossato il giorno in cui ha rimesso piede in Inghilterra dopo l'annuncio del divorzio dalla Royal Family. Ogni statua è costata circa 150 mila sterline, circa 175 mila euro.

