Meghan Markle ed Harry candidati agli Emmy Awards per l'intervista con Oprah Winfrey contro i reali

Meghan Markle è nuovamente sotto i riflettori assieme al marito, il principe Harry, per aver ricevuto la candidatura al prestigioso Emmy Award, il più importante premio televisivo a livello internazionale. Ma non da attrice, bensì da duchessa di Sussex. Se solitamente il premio viene assegnato a successi di alto share, stavolta sarà per il sangue blu della coppia.

Infatti, l’intervista esplosiva del principe Harry e della moglie Meghan Markle ha ricevuto una nomination agli Emmy: “Oprah Winfrey con Meghan & Harry: un CBS Primetime Special”, è in una categoria speciale per l’ “eccezionale saggistica”.

Nella nota intervista del 7 marzo scorso, i duchi di Sussex accusarono un membro della Royal Family di razzismo, sostenendo che era preoccupato per il colore «troppo scuro» della pelle di Archie, il primogenito. Dissero anche che the firm - così viene chiamata la monarchia britannica - rimase indifferente davanti alle richieste di aiuto di Meghan incinta sull’orlo del suicidio e che Carlo, una volta sul trono, avrebbe negato il titolo di principe ad Archie.

Sostennero altresì che il futuro Re li aveva tagliati fuori finanziariamente subito dopo la decisione di volersi dimettere da «royal senior» (circostanza dimostratasi infondata in base ai resoconti pubblici) e che Kate Middleton aveva fatto piangere Meghan pochi giorni prima del matrimonio per i vestiti delle piccole damigelle.

La rottura tra William e Harry risale a marzo 2019 quando il fratello maggiore venne informato del (presunto) bullismo della Markle ai danni del personale di Kensington Palace. Il duca di Cambridge definì Meghan una donna “spietata” e Harry tuonò: «Quello che Meghan vuole, quello ha». Ci sono dieci testimoni pronti a raccontare le vessazioni subite nell’anno londinese di Harry e Meghan ma è pur vero che la coppia respinge le accuse bollandole come un’operazione di discredito.

