Meghan Markle, ecco chi potrebbe interpretarla in The Crown: «Sarei lusingata»

The Crown, la serie cult Netflix, presto parlerà di Meghan Markle e della sua storia d'amore con il principe Harry. In questi giorni spunta il nome dell'attrice che potrebbe interpretare la duchessa di Sussex. Secondo i bene informati la prescelta sarebbe Gugu Mbatha-Raw. In caso fosse confermato, l'artista vestirà i panni della collega nella sesta stagione.

Meghan Markle, The Crown

The Crown è ispirata alla vita e al regno della regina Elisabetta II. La prossima stagione racconterà gli eventi che hanno portato alla morte della principessa Diana nel tragico incidente stradale di Parigi, nel 1997. Già in cantiere la sesta stagione, che dovrebbe arrivare ai giorni nostri.

Meghan Markle, l'attrice Gugu Mbatha-Raw

Gugu Mbatha-Raw, che ha lavorato in varie serie televisive britanniche, tra cui Vital Signs, Spooks, Doctor Who e Bonekickers - I segreti del tempo, ha commentato la possibilità di essere Meghan Markle sul piccolo schermo. «Sarei lusingata, certamente lo prenderei in considerazione», ha dichiarato l’attrice britannica a Tatler.

Meghan Markle, l'attrice Gugu Mbatha-Raw

Gugu vive a Los Angeles proprio come Meghan e Harry, ma non ha mai avuto l’occasione di conoscere la coppia. A proposito della scelta dei Sussex di lasciare la Gran Bretagna e gli impegni istituzionali, l’attrice ha detto: «Auguro loro molto fortuna. È una transizione insidiosa». E ancora: «Sono sicura che non è una vita facile. Sono sicura che non conosciamo il risvolto della medaglia. Io li rispetto».

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Dicembre 2021, 12:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA