Meghan Markle, nel nuovo documentario i retroscena e lo sfogo di William dopo il loro incontro: «Quella dannata donna è spietata»

Sin dall'inizio i rapporti tra Meghan Markle e la famiglia di suo marito Harry non sono stati idilliaci. Sembra che William abbia sbottato contro la cognata ben prima della Megxit giudicandola «spietata» per come aveva interagito con il suo staff. Un nuovo documentario di Itv infatti rivela che sin da subito, da quando Harry presentò alla sua famiglia la sua fidanzata, l'ex attrice non era sembrata così gradevole come in apparenza.

Meghan Markle, per William era spietata

«Ma guarda come quella dannata donna ha trattato il mio staff. È spietata», avrebbe detto in uno sfogo il primogenito di Carlo e Diana. Quello che emerge dal documentario conferma le accuse di bullismo sorte nei confronti di Megan nei primi mesi del matrimonio. Il resto e storia: è arrivata la Megxit e poi la famosa intervista a Oprah Winfrey in cui la coppia, i Duchi di Sussex, accusavano la Famiglia Reale di razzismo.

Per Robert Lacey, l'autore di libro "Battle of Brothers", l'approccio di Harry e Meghan non è stato quello che ha caratterizzato da sempre la famiglia reale in quanto istituzione pubblica, ma da celebrità hollywoodiane: «Le loro non erano dichiarazioni da dare in pasto al pubblico, erano confessioni adatte alla privacy del divano di uno psichiatra». L'intervista a Oprah Winfrey infatti non ha fatto altro che peggiorare la situazione a corte, ma da quanto è trapelato nel nuovo documentario del titolo "Harry and William What went Wrong Harry" (William cosa è andato storto), i problemi sono iniziati alla prima ora. Secondo l'esperta reale, Penny Junor, Megan non ha mai fatto sforzi per nascondere ai reali la sua vera natura: «Ha arruffato le piume fin dal giorno in cui Harry la presentò agli augusti parenti come sua fidanzata». «Aveva un piano ben preciso, me lo ha rivelato una persona molto vicina alla Royal Family», ha aggiunto Robert Lacey. Tanti gli episodi che avrebbero dimostrato la sua indole.

