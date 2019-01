Sabato 26 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 20:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

non piace alla Regina. Il magazine americano Globe avrebbe rilevato che lnonna del neomarito Harry, e che a tal riguardo starebbe pensando a far divorziare i due. Pare che la regale nonna consideri Meghan un peso a causa del suo comportamento sconveniente e delle folli spese.Nel testo di una mail che sarebbe stata recapitata al magazine la fonte definisce Meghan come una persona insopportabile alla regina e si parla anche di un piano pronto per porre legalmente fine al matrimonio tra i due duchi di Sussex. «Ci ha ordinato di dare a Meghan quello che vuole. Così le abbiamo proposto un accordo di divorzio di 37 milioni di dollari. Il bambino potrà avere un titolo (rimanendo in Gran Bretagna). Mentre lei lo perderà e dovrà tornare in America», afferma la mail ma specifica che la decisione non sarebbe andata affatto bene adLa tensione a palazzo è molto forte. Non solo la regina non sopporterebbe la moglie di suo nipote, ma anche tra Meghan e Kate pare non corra buon sangue, al punto che Carlo sarebbe intervenuto poco prima di Natale nel tentativo di conciliare le due nuore, con scarso successo.