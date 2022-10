Meghan Markle e la passione per la cucina italiana: «Faccio un ragù alla bolognese buonissimo»

Meghan Markle svela la passione per la cucina italiana. La duchessa di Sussex, in copertina nell'ultimo numero di Variety, ha parlato dell'impatto della morte della regina Elisabetta sulla sua famiglia, ma non solo. L'ex attrice di Suits rivela un talento nascosto: «Cucino un ragù alla bolognese davvero buono».

Meghan Markle, la rivelazione sui problemi mentali: «Avevo bisogno di aiuto, Harry mi ha salvata con una terapeuta»

Meghan Markle a Variety

Nella sua intervista a Variety, Meghan Markle ha svelato alcune passioni che fino a oggi erano rimaste segrete. Quella della cucina italiana è tra le più interessanti. Oltre a cucinare il ragù, Meghan e Harry amano spesso cenare nei ristoranti italiani in California, dove vivono. Ma l'ex attrice ha parlato anche di quanto gli piaccia giocare a Scarabeo e ai giochi da tavola in generale: «Scarabeo è una cosa che amo da tempo. Sono molto brava a Jeopardy», ha detto. Poi il film preferito: «La mia commedia romantica preferita di tutti i tempi è, Harry ti presento Sally. Sono una grande fan di Julia Roberts», ha detto.

Harry e William ai ferri corti, il retroscena: «Rifiutò incontro per fare pace. E l'intervista di Meghan...»

Tuttavia Meghan insieme al marito pare dedichino poco tempo alla tv: «Una volta che abbiamo portato i bambini a letto, e io ho giocato un po' a Wordle, o fatto i miei 10 minuti di Duolingo... Dopo queste due cose, se accendi la TV, il che è abbastanza raro, penso che siamo come la maggior parte delle persone, dove fai solo ricerche infinite finché non ti stanchi di cercare, non guardi niente», chiosa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Ottobre 2022, 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA