Meghan Markle, il motivo della rottura con i Windsor? «Vivere con la regina Elisabetta fa paura»

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Giugno 2020, 21:55

Ormai da tempo, i duchi di Sussex hanno lasciato il Palazzo per iniziare una nuova vita, prima in Canada e ora in California. Ma sono ancora tanti i rumor che si rincorrono sul reale motivo che avrebbe portato alla rottura con la corona.In una recente intervista alla versione australiana del Daily Telegraph Cressida Bonas, storica ex di Harry, ha spiegato per quale motivo decise di non sposare il secondogenito di Carlo e Diana, abbandonando il sogno di diventare principessa. Cressida ha dichiarato: «».Leggi anche > Alberto Matano, la mamma di Luca Sacchi a Vita in Diretta: «Anastasiya è sparita. Io non ho più un figlio» Insomma,E secondo gli esperti, lo stesso potrebbe essersi verificato con Meghan, che dopo poco tempo ha deciso di trasferirsi all'estero con Harry e Archie.