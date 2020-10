Meghan Markle come Lady Diana: indossa il suo orologio da 17mila sterline

Maghan Markle come Lady Diana. La duchessa di Sussex è apparsa in una foto insieme al principe Harry - utilizzata per annunciare la loro partecipazione a un dibattito online, il Time100 Talk - mentre indossava al polso il prezioso un prezioso orologio appartenuto alla mamma del principe. Meghan porta un abito Alexander McQueen da 2mila sterline, già indossato in un evento pubblico del 2018, e un braccialetto da 5mila sterline, che accompagna proprio l'orologio appartenuto a Lady Diana.

The Duke and Duchess of Sussex will host a specially curated edition of #TIME100Talks on the state of our shared digital experience https://t.co/uwtSvhayND