Meghan Markle, capelli bianchi: il trucco che utilizza per nasconderli durante la gravidanza

Anche Meghan Markle deve fronteggiare un problema comune a molte donne incinte: nascondere i capelli bianchi. Non potendo utilizzare prodotti chimici in gravidanza, la Duchessa del Sussex starebbe ricorrendo a semplici trucchi per sfoggiare una capigliatura perfetta. I segreti di Meghan li ha ipotizzati l’hair stylist Jason Hogan, che ne ha parlato ai media, dando anche qualche consiglio. “Le trecce alla francese e le trecce sciolte permettono di mescolare tutti i colori dei capelli, danno più dimensione e fanno miracoli” assicura l’esperto. La parola d’ordine, dunque, è volume: “No a styling troppo patti, lisci o staccati dal viso”. Di recente, infine, in tanti hanno notato che Meghan stia sfoggiando una chioma dal colore castano più caldo e vivace: che la Duchessa del Sussex stia usando colorazioni senza parabeni?