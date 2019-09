Meghan Markle nella bufera: «Ha assunto l'esperto di pr di Harvey Weinstein e Michael Jackson»

di Emiliana Costa

Giovedì 5 Settembre 2019, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa volta per un'assuzione che avrebbe fatto storcere il naso ai membri del suo staff e non solo.Come riporta il, che ha già lavorato con la duchessa quando era nel cast di Suits, in particolare con gli amministratori delegati Shawn Sachs e Keleigh Thomas Morgan.Ma sono tanti i clienti celebri dell'agenzia. Tra gli altri, Leonardo Di Caprio, Natalie Portman, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Snoop Dogg, Ben Affleck, Bon Jovi e Aerosmith.Dal momento che Meghan Markle ha già una consulente, Sara Latham, la sua decisione avrebbe fatto storcere il naso ai sudditi di sua maestà.Tutto chiarito? Staremo a vedere.