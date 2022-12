Meghan Markle: «Non potevo vestirmi dello stesso colore della Regina e di Kate, per me solo beige e tortora»

di Redazione web

Su Netflix sono usciti i primi tre episodi della serie tv "Harry e Meghan". I Duchi di Sussex raccontano la loro verità, la loro versione della storia e parlano di particolari che avrebbero infastidito molto Buckingham Palace, soprattutto il Principe William. Meghan Markle inoltre, accenna anche al modo in cui vestiva a Londra: indossava solo colori neutri, gli abiti più sgargianti erano per la Regina Elisabetta e Kate.

Lo stile di Meghan

Meghan Markle durante una delle tante interviste raccolte nel documentario "Harry e Meghan", ha raccontato di come la sua vita sia cambiata drasticamente una volta entrata a Buckingham Palace, a cominciare dal modo di vestire.

La moglie del Principe Harry doveva utilizzare solo abiti che non fossero uguali a quelli portati dalla Regina Elisabetta, o da qualsiasi altro membro della famiglia reale, tra cui la cognata Kate Middleton.

Le dichiarazioni di Meghan Markle

In uno degli episodi della serie tv, Meghan Markle parla del suo vestiario e dice: «C'erano dei motivi ben precisi per cui indossavo solo toni neutri. Avevo capito subito che in un evento con l'intera famiglia non si può indossare un abito dello stesso colore della Regina. Ma nemmeno il colore di un altro membro della famiglia. Quindi mi chiedevo: quale colore non indosserebbero mai? Il cammello? Il beige?»

