Meghan Markle mani bucate: «Per il baby shower a New York speso mezzo milione di dollari»

Ultimo aggiornamento: 20:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Per ilcon le amichenon è stata a guardare il centesimo sborsando una cifra che si aggira attorno al mezzo milione di dollari. La duchessa del Sussex è atterrata in Inghilterra la scorsa notte su un jet privato, di ritorno dal suo viaggio di sei giorni a New York con la grande amica Amal Clooney.Meghan, incinta di circa sette mesi, ha trascorso la settimana nella Grande Mela, facendo visita anche ai suoi numerosi amici. Il sontuoso evento, che ha contato anche della presenza di Amal Clooney e della star del tennis Serena Williams, come rende noto “Express” ha avuto come teatro l'Upper East Side Mark Hotel in un attico da £ 57.600 a notte.Oltre alle numerosi spese per la permanenza, a incidere sul viaggio della Duchessa anche il suo volo privato di andata e ritorno nel lussuoso jet Gulfstream G450, dal prezzo esorbitante di £ 191,830 ($ 250,000).Il jet G450 può ospitare fino a 16 persone tra le innumerevoli comodità dispone di una doccia, un divano per tre persone e un forno professionale a convezione per preparare i pasti durante il volo.