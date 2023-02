«Meghan Markle e il principe Andrea non sono graditi all'incoronazione di Re Carlo»

Il giorno dell'incoronazione di Re Carlo III si avvicina sempre di più e le polemiche si fanno sempre più aspre. I sondaggi per sondare l'umore dei sudditi in Gran Bretagna, infatti, rivelano che Meghan Markle e il principe Andrea non sono ben graditi. «Gli inglesi preferirebbero che Meghan e Andrea non si presentassero alla cerimonia ufficiale dell'incoronazione di re Carlo III il prossimo 6 maggio mentre vogliono che il principe Harry partecipi».

I sondaggi

A rivelare i risultati di alcuni sondaggi è stato il MailOnline. In una di queste rilevazioni per conto di Redfield & Wilton Strategies solo il 38% dei britannici vorrebbe vedere il secondogenito di Carlo e Diana Harry all'evento, il 36% sarebbe invece contrario. Un'assenza che aumenterebbe la frattura tra i duchi di Sussex e la famiglia reale, in particolare dopo la pubblicazione del libro di memorie di Harry, «Spare», e dopo una serie di interviste televisive che ha rilasciato per pubblicizzarlo.

La volontà di Harry

Secondo i tabloid inglesi, gli amici della coppia sono convinti che i due non prenderanno una decisione definitiva fino a quando non arriverà un invito formale nella loro casa in California. La coppia si troverebbe, dunque, in una specie di «limbo» e starebbe considerando tante variabili diverse che influenzano la loro decisione. Harry tuttavia vorrebbe essere al fianco del padre nel «suo giorno più importante» e spera di salvare il suo rapporto teso con la famiglia reale.

