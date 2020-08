di Silvia Natella

Sono in molti a essere convinti che il principe sia stato sedotto dalla bella attrice americana e abbia perso il lume della ragione finendo per accettare qualsiasi "colpo di testa" di sua moglie. Eppure sembra che il secondogenito die delabbia fatto prevalere - almeno all'inizio - la razionalità e il pragmatismo.Secondo l'indiscrezione di un amicoavrebbe deciso di sposarepochi mesi dopo l'incontro proprio perché desiderava avere accanto una donna abituata a stare sotto i riflettori e alla fama. Una rivelazione paradossale dal momento che la motivazione ufficiale all'origine della Megxit - la fuga dal Regno Unito dei duchi di Sussex - sarebbe stata la voglia di non essere più al centro dell'attenzione mediatica. Meghan ha accusato di essere stata maltrattata dalla stampa e di non aver sopportato l'isolamento.La fonte, rimasta anonima, ricorda che il principe aveva avuto difficoltà conperché entrambe mal tolleravano la vita pubblica. Meghan avrebbe dovuto rappresentare un'inversione di tendenza. Tutto lo faceva credere, ma non è andata come previsto. E quel che è peggio, non ha neanche potuto reggere il confronto con la cognatauna 'commoner' che ha conosciuto il suo principe azzurro all'università e che dimostra in ogni occasione di essere nata per affiancare il futuro re William.sognava di poter avere la stessa fortuna del fratello, era alla ricerca dell'dopo la fine della storia cone avrebbe pianificato di sposare la persona che sembrava la più adatta a quel ruolo. Il cuore lo avrebbe spinto fino a un certo punto. Le nozze con una sconosciuta insofferente alla vita pubblica erano sconsigliate. Occorreva una persona che aveva scelto di rinunciare alla sua privacy volontariamente. L'incontro conè stato provvidenziale: era un'attrice che amava stare al centro dell'attenzione e perseguire scopi benefici. La bella americana aveva tutto ciò che lui cercava: era a suo agio con i giornalisti e con i fotografi e sicura di sé. Da qui la decisione di sposarsi al più presto. Alla fine si è dovuto ricredere.