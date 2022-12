Meghan Markle, aiutante reale bullizzato da lei? Cosa svela sulle 'bugie'

Non si placa la bufera su Meghan Markle e il Principe Harry, proprio ora che sta per essere diffusa da Netflix la loro docuserie. Così come narrato nei trailer di Netflix (e spiegato da loro stessi nella'intervista rilasciata a Oprah Winfrey), uno dei motivi principali per cui i due si sarebbero allontanati dalla Famiglia Reale Inglese sarebbero stati episodi di razzismo tra le mura del Palazzo.

Cosa è successo

Ora però sarebbe spuntato un ex dipendente di Buckingham Palace che avrebbe accusato proprio la Duchessa del Sussex di episodi di bullismo. Proprio lui, che avrebbe firmato un accordo di riservatezza, avrebbe invitato il Palazzo a difendersi quanto prima e a revocare gli accordi di non divulgazione per tempo, in modo che possano rispondere agli "attacchi" che arriveranno con il docufilm. «L'unico modo per farla finita è che ci sia permesso di parlare e che il Palazzo respinga fermamente le loro bugie», ha dichiarato l'ex dipendente.

