Meghan Markle compie oggi 40 anni: ecco come festeggerà il suo compleanno

Meghan Markle compie 40 anni e non ha intenzione di fare una grande festa per un compleanno importante. La duchessa di Sussex è nata il 4 agosto, proprio come Barack Obama.

Meghan Markle compie 40 anni, lo smacco alla Royal Family per il compleanno: c’entra (di nuovo) Oprah

Ma a differenza dell'ex presidente degli Stati Uniti, finito sotto accusa per il suo mega party con centinaia di ospiti nell'isola di Marthàs, per Meghan è prevista una celebrazione di basso profilo, solo assieme agli amici più stretti. Del resto da sempre Meghan e Harry preferiscono piccole feste di compleanno. In passato hanno festeggiato privatamente o concedendosi una vacanza.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Agosto 2021, 08:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA