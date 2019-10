Harry e Meghan senza pace: arriva la petizione dei cittadini per privarli dei titoli reali

Meghan Markle di nuovo incinta: nausee sospette e abiti larghi per nascondere la pancia

Lunedì 14 Ottobre 2019, 13:02

Continuano gli attacchi e le critiche al principe. I reali inglesi fanno discutere per gli atteggiamenti pubblici non troppo adeguati ai costumi di palazzo e alcuni cittadini del Regno Unito avrebbero addirittura indetto unaCome riportato dal Daily Mail,Un numero non definitivo e che dovrebbe continuare a salire nei prossimi giorni. Almeno fino al 24 ottobre, data in cui il Consiglio Comunale di Brighton prenderà in esame la richiesta. Rimuovere però i titoli reali al duca e alla duchessa di Sussex è abbastanza difficile. Quasi impossibile, visto che soltanto la regina Elisabetta può avere voce in capitolo.Uno scoglio che non spaventa comunque Charles Ross, il leader della petizione che chiede che a Brighton e nell'intera contea dell'East Sussex non ci si appelli più a Harry e Meghan utilizzando anche i titoli conferitigli dalla royal family perché, come riportato da Madame Le Figaro, «questi non sono assolutamente democratici e rappresentano l’oppressione sulle persone da parte della società elitaria».Il duca e la duchessa di Sussex potrebbero quindi tornare ad essere semplicemente “Harry e Meghan”. Difficile a quanto pare, ma non impossibile.