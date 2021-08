Meghan nei guai, il fratellastro al GF VIP rivela di aver avvertito Harry: «Ti rovinerà la vita»»

LOLNEWS.IT - Il 40° compleanno di Meghan Markle non è stato, forse, come Meghan se lo aspettava: la famiglia di origine l’ha denigrata. Il padre Thomas dichiara di essere stato ignorato dopo averle spedito un mazzo di rose rosse per il suo compleanno, La sorellastra Samantha è andata in tv a definirla “terribilmente crudele” mentre il maggiore ha spifferato tutto al GF VIP Australia. Thomas Jr, 55 anni residente in Oregon, ha fatto sapere cosa pensa di Meghan nel video di presentazione: “Prima del matrimonio ho avvertito il principe Harry e gli ho detto ‘penso che ti rovinerà la vita. È molto superficiale’. E’ una donna falsa, sfinente e presuntuosa” Ora che è nella casa e letteralmente avrà tutte le telecamere puntate, potrà compiere la missione per cui è stato scelto: Rovinare lui, una volta per tutte, la sorellastra e raccontare retroscena sulla 40enne, su Harry e sulla vita a corte non ancora emersi (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com)

Leggi anche: >> MEGHAN, LO SGARBO ALLA REGINA NEL VIDEO DI COMPLEANNO: PRESENTA LILIBET AL MONDO PRIMA CHE A LEI, ECCO LA FOTO DOLCISSIMA

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Agosto 2021, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA