Meghan ed Harry rimuovono lo stemma reale dopo le critiche: le lettere hanno un nuovo logo

Meghan Markle e il principe Harry hanno annunciato di aver cambiato il loro logo. Al timbro reale è subentrato il segno distintivo della loro "azienda" Archewell, in onore del figlio. Come riporta l'Independent, il duca e la duchessa di Sussex hanno rimosso il monogramma Sussex Royal dalla loro cancelleria ufficiale, sostituendolo con il logo Archewell. La coppia risponde così alle critiche per aver utilizzato lo stemma reale nonostante la Megxit.

Il timbro precedente, utilizzato nella corrispondenza, aveva una H e una M sormontate da una corona. Nei comunicati recenti è apparso, invece, il logo Archewell, con una "A" maiuscola sopra una "W" con la scritta "Archewell". Il cambiamento segue l'intervista "bomba" della coppia rilasciata a Oprah Winfrey l'8 marzo, durante la quale Meghan ha rivelato problemi di salute mentale e ha mosso accuse pesanti alla Famiglia Reale.

