Meghan Markle e l’antipatia di Sarah Ferguson: perché tra le due non scorre buon sangue

La duchessa di Sussex Meghan Markle, 42 anni, e il principe Harry, 39 anni, hanno lasciato Londra da quasi quattro anni (era il 2020 quando decisero di trasferirsi in California). Subito dopo il loro arrivo negli Stati Uniti rilasciarono l'intervista bomba a Oprah Winfrey: raccontarono di episodi di razzismo subiti da alcuni membri della royal family, delle troppe restrizioni e dei rapporti difficili con la famiglia reale. Markle, oltre a rivelare di aver pensato al suicidio mentre viveva a Palazzo, parlò anche di Sarah Ferguson, 64 anni, duchessa di York e zia di Harry. Di lei raccontò che le insegnò a fare l'inchino in modo frettoloso. «Eravamo al Royal Lodge per pranzo e c'era anche la Regina. Fergie è corsa fuori e mi ha chiesto "lo sai fare l'inchino vero?"» spiegò l'ex attrice. Secondo alcune indiscrezioni i rapporti tra le due sarebbero stati fin da subito pessimi.

Cos'è successo tra Meghan Markle e Sara Ferguson

I giornalisti Dylan Howard e Andy Tillet, nel loro libro "Royals at War", rivelano il motivo per cui Ferguson non vedrebbe di buon occhio Markle. «Nel lontano 2018, Meghan fece un passo falso non da poco e commise una gaffe sociale abbastanza grave.

La versione di Sarah Ferguson

Lo scorso anno, in occasione di un evento, il Mirror chiese a Ferguson cosa pensasse di Markle e lei rispose: «Non la conosco davvero. Non l'ho mai frequentata veramente».

