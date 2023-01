Mbappé, la presunta fiamma Rose Bertram sbotta su Instagram: «Basta dire bugie sul mio conto»

di Redazione web

Rose Bertram sarebbe la presunta nuova fiamma del giocatore del PSG e della Nazionale francese, Kylian Mbappé. I due sarebbero stati avvistati negli stessi locali di New York in atteggiamenti confidenziali e proprio per questo è esploso il gossip. Inoltre, a rafforzare la teoria dei fan del giocatore, c'è anche il fatto che la storia d'amore tra l'attaccante e la modella transgender Ines Rau, è giunta al capolinea. Rose Bertram però, è contraria al fatto che si speculi sulla propria vita privata.

Il comunicato di Rose

Rose Bertram sul proprio profilo Instagram conta 1 milione di follower per questo motivo ha pensato di comunicare con loro tramite i social. La modella infatti, desiderava mettere a tacere le voci che continuano (con insistenza) a classificarla come la nuova fiamma di Kylian Mbappé.



Le love story di Mbappé

Kylian Mbappé è stato spesso al centro del gossip per le sue numerose relazioni amorose. L'ultima fiamma che avuto è stata la modella transgender Ines Rau con la quale si è frequentato per alcuni mesi. La storia è poi finita senza lasciarsi dietro strasichi importanti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Gennaio 2023, 21:30

