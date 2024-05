Max Mariola: «Poche donne chef perché è un lavoro faticoso e le mamme non possono lasciare i figli 14 ore. Da me quasi tutti uomini»

di Redazione Web

Max Mariola torna a far discutere. Lo chef influencer della carbonara a 30 euro, parla delle donne in cucina e fa infuriare chi lo ascolta. Ospite di Giusepper Cruciani a La Zanzara, su Radio 24, Mariola ha detto la sua sul perché ci sarebbero poche chef di sesso femminile. «Perché è un lavoro molto faticoso. La immagini una mamma che sta lontana dal figlio appena nato per 12, 14 ore?», afferma Mariola. Interviene Parenzo: «Ma questo vale per tutti i lavori, un’avvocata di grido, una magistrata…». Lo interrompe subito Cruciani: «No, loro possono trovare i propri tempi, in cucina ci devi stare».

Max Mariola e le donne in cucina: troppa fatica per loro

Sul lavoro in cucina Mariola spiega la sua: «In cucina, tutte quelle ore, devi essere presente», riprendendo il discorso delle mamme che, a suo dire, non possono staccarsi dai figli.

«E i neri?» torna a chiedere Parenzo. «La mia sala è multietnica, i miei camerieri sono multietnici». L’argomento si conclude con un’ultima considerazione di Cruciani: «Però uno chef omosessuale non c’è. Come mai non c’è un importante chef omosessuale?». E Mariola ricasca in una frase quantomeno ambigua: «E che ne so, io non li frequento».

