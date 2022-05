Max Giusti e Jovanotti, la scoperta inaspettata: «Abbiamo frequentato lo stesso liceo»

«Siamo belli, siamo fighi siamo tutti del Malpighi»: la rima che pronunciano all'unisono Max Giusti e Jovanotti in un video postato su Instagram, rivela un passato comune. Il conduttore e il cantante si sono incontrati in aeroporto e, parlando, hanno scoperto di aver frequentato lo stesso liceo a Roma: il liceo scientifico "Marcello Malpighi".

Dopo la scoperta, i due hanno immortalato il momento in un video e in una story Instagram postata da Jovanotti. Sorridenti e abbracciati, recitano lo slogan del liceo e Jovanotti, alla fine del video, invita i follower a scrivere nei commenti chi ha frequentato come loro lo stesso liceo: «Vediamo se c'è qualcuno del Malpighi» dice sorridendo. E, in chiusura, Max Giusti augura a Jovanotti buon viaggio, visto che l'artista sta per cominciare il tour estivo per le spiagge d'Italia: «Complimenti eh, si festeggia, viva la spiaggia!» dice il conduttore di Guess my age.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 20 Maggio 2022, 17:04

