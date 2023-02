Maurizio Costanzo, Fabrizio Corona si tatua «Maestro mio» sul collo: ecco il ricordo indelebile

Fabrizio Corona torna a far parlare. Ma questa volta nessuno scandalo o polemica di gossip, solo un gesto per ricordare il suo «maestro». La morte di Maurizio Costanzo ha sconvolto tutti. Dal mondo della televisione al pubblico italiano, tutti hanno accolto con tristezza la scomparsa del marito di Maria De Filippi. E nemmeno il re dei paparazzi è rimasto indifferente. Corona lo ha voluto ricordare a modo suo, con un tatuaggio sul collo.

Leggi anche > Maurizio Costanzo, le cause della morte. «Il sistema immunitario non ha retto dopo un'operazione al colon»

Il ricordo social

Un tatuaggio sul collo. Così Fabrizio corona ha voluto omaggiare il giornalista morto lo scorso venerdì 24 febbraio all'età di 84 anni. Una ricordo indelebile che resterà sempre sulla sua pelle e che ha voluto condividere sui social, con una dedica speciale. Il re dei paparazzi ripercorre con la memoria il momento in cui è salito sul palco del teatro dei Parioli di Roma, sede del Maurizio Costanzo Show, dove tutto ebbe inizio.

Fabrizio Corona torna a pubblicare su Instagram dopo le tante polemiche per i suoi account bloccati da Meta per le parole e le minacce nei confronti di Ilary Blasi e Francesco Totti in merito alla loro separazione. Una telenovela che ha tenuto gli amanti del gossip incollati al cellulare per scoprire i tanti scoop che Corona dichiarava di avere, ma che poi si è risolta in un nulla di fatto a causa delle continue chiusure dei suoi account. E adesso il re dei paparazzi torna a parlare, ma questa volta senza polemiche. «Era il 2006 quando per la prima volta venni invitato nel più importante talk show televisivo italiano del momento, il Maurizio Costanzo Show. Fino ad allora ero un giovane imprenditore con tanti sogni da realizzare. Era il periodo di Vallettopoli e avevo scritto su questo caso il mio primo libro. Posso affermare con assoluta certezza che tante delle mie fortune sono iniziate dopo che l'Italia mi ha conosciuto grazie all'opportunità che mi ha dato Maurizio», racconta Corona. «Nei periodi più difficili della mia vita - aggiunge - mi è sempre stato vicino, una delle poche persone che hanno creduto in me come uomo, uno dei pochi che ha saputo vedere il vero Fabrizio. Maurizio ha sempre supportato le mie cause come un padre, un amico un fratello. Tra noi grande stima ed affetto. Considero Maurizio un gigante del suo mestiere, per me un maestro è in suo onore la dedica di un tatuaggio che porterò per sempre sulla mia pelle: “Maurizio maestro mio”. Grazie per quello che hai fatto per me e per aver dato una coscienza critica a questo Paese. Per sempre nel mio cuore, fai buon viaggio Maestro».

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Febbraio 2023, 12:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA