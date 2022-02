Matteo Parmeggiani e Annamaria Di Lauro a “Oggi è un altro giorno”: «La nostra storia d'amore»

Matteo Parmeggiani e Annamaria Di Lauro ospiti di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” su RaiUno. Matteo Parmeggiani, direttore e fondatore dell‘Orchestra Senzaspine, ha chiesto la mano della fidanzata, Annamaria Di Lauro, in occasione del concerto di fine anno.

Matteo Parmeggiani e Annamaria Di Lauro ospiti di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” hanno parlato della loro storia d’amore: «Ci conosciamo da nove anni, siamo fidanzati da quattro. Pensavamo da un po’ alla proposta di matrimonio – ha spiegato Matteo - Ci siamo incontrati per la prima volta nel 2013 durante il concerto “Bollicine” e quindi abbiamo deciso di farlo in occasione del concerto “Bollicine” del 2022”. Vista da fuori la cosa sembra eclatante, ma il palco del teatro Duse per me è come una casa, l’orchestra è quello degli amici e il pubblico della prima era affezionato. L’atmosfera quindi era molto rilassata…»

Dopo aver visto l'rvm della pubblica dichiarazione, Annamaria Di Lauro non ha nascosto la sua emozione: «Mi sono emozionato più a rivederlo che vivendola. Quando ha comincato a parlare dal palco all’inizio non avevo le idee chiare, ma alla quinta o sesta volta che ha pronunziato la parola “famiglia” ho capito. Per l’occasione sono venuti anche i miei genitori, tra l’altro la prima volta che hanno assistito a una nostra esibizione».

Dopo la proposta ci saranno le nozze e la coppia ha naturalmente già scelto l’accompagnamento musicale: «Ora pensiamo al matrimonio, in futuro arriveranno i figli. Per la musica abbiamo pensato alle due marce nuziali, quella di Mendelssohn e quella di Wagner, una in entrata e una in uscita».

